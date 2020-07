Il sondaggio: governo ad alto gradimento, ma Lega sempre prima

Fotogramma

Giuseppe Conte al 61% fra i leader nell'indice di gradimento degli italiani, con l'esecutivo al 56% dei consensi, ma "il crescente e significativo apprezzamento per il governo non sembra avere riflessi di analoghe dimensioni sulle scelte degli elettori". Parola di Nando Pagnoncelli, che raccoglie il dato nelle ultime rilevazioni per il Corriere della Sera.

"Perciò "nel complesso, le due principali forze di governo sono in leggera crescita e il centrodestra è stabile", continua. E dunque: la Lega è ancora al primo posto con il 31,1% dei consensi (-0,5), seguita dal Pd al 20,6 (+1%), dal M5S al 15,3 (+1,3%), quindi FdI stabile al 13,3%, Fi al 6,8% (+0,5), Italia Viva stabile al 3,5%.