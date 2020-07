Coronavirus, Rampelli toglie bandiera Ue da studio: "Forse ci rivediamo" /Video

Via la bandiera europea dallo studio. "Forse ci vediamo dopo. Forse". In un video postato sul suo profilo Facebook il vice presidente della Camera Fabio Rampelli (Fdi), si riprende mentre toglie la bandiera europea dal suo studio dall'asta, la piega e la ripone, per lasciar posto esclusivamente al Tricolore. Un gesto simbolico di protesta rispetto alla mancanza di solidarietà europea, accompagnato dall'avvertimento: "Forse ci vediamo dopo. Forse".