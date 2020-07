Coronavirus, Salvini: "Poteri speciali a Orban? Decisione democratica"

Afp

"Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese (137 voti a favore e 53 contro), eletto democraticamente dai cittadini". Così il leader della Lega Matteo Salvini. "Buon lavoro all’amico Victor Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria in questi momenti difficili per tutti", conclude il leader della Lega.