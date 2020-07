Coronavirus, deputato posta foto Transatlantico, onorevoli al lavoro, ma scatta critica su distanze

(da Twitter)

Fino a qualche giorno fa la Camera appariva semideserta per l'emergenza Coronavirus. Oggi, in occasione del voto sul decreto per il cuneo fiscale, Montecitorio si è ripopolato, quasi sembra tornato alla normalità, con tanti deputati in Aula e fuori dall'emiciclo, a cominciare dal Transatlantico. Lo dimostra una foto pubblicata da un esponente del centrodestra sui social, che offre una panoramica proprio del 'Corridoio dei passi perduti' e già fa discutere a giudicare dai commenti postati.

Nello 'scatto' si vedono molti parlamentari che parlano fra di loro, la maggior parte indossa mascherina e guanti ma non tutti sembrano mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle misure anti contagio. C'è chi storce il naso, criticando i 'contatti ravvicinati' (''...assembramenti'; 'Emh, il metrooo di distanza??''; ''male brutto esempio'') e chi, invece, è soddisfatto e considera positivo l'immagine di un Parlamento in attività (''Meno male, quindi qualcuno lavora'').