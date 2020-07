Coronavirus, petizione Iv per 'boccata d'aria' a bambini

(Foto Fotogramma /Ipa)

"Nel rispetto delle norme sanitarie e di contenimento del Coronavirus, a cui ci sentiamo pienamente vincolati a tutela della salute collettiva, chiediamo al Governo di adottare misure necessarie ad assicurare ai bambini di poter uscire in modo protetto, di svolgere alcune attività oggi precluse, di poter godere per un po’ di tempo nell’arco della giornata della possibilità di uscire aria aperta". Si legge nella petizione promossa dai deputati Marco Di Maio e Sara Moretto e pubblicata sul sito di Italia Viva.

"In questi giorni complicati dobbiamo garantire ai bambini il diritto al gioco e alle attività ricreative, come stabilito dall’articolo 31 della Convenzione dei diritti dell’ infanzia; ne va anche della tutela della loro salute psicomotoria, un bene troppo prezioso per non essere tenuto nella massima considerazione anche in un tempo di emergenza come quello che stiamo vivendo", scrivono ancora.

"Chiediamo pertanto l’adozione di un provvedimento specifico che pur tutelando la salute dei bambini e delle loro famiglie, assicuri loro la possibilità di uscire in modo tutelato, limitato e rispettoso delle regole di contenimento del contagio. Lo chiediamo per i nostri figli, che sono il nostro futuro: non per altro. Se anche tu sei d’accordo firma con noi", concludono gli autori della petizione.