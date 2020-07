Coronavirus, Renzi: "Italia modello? Penso proprio di no"

(Foto Fotogramma)

"Non so, onestamente, se l’Italia possa essere considerata un modello rispetto al modo in cui si è fatta trovare pronta di fronte all’arrivo del virus. In cuor mio penso proprio di no. So con certezza però che se l’Italia non comincerà a pensare già oggi a come ripartire i danni generati dalla distruzione della nostra economia potrebbero avere sull’Italia un impatto non meno devastante rispetto ai danni prodotti dal virus". Lo dice Matteo Renzi al 'Foglio', premettendo: "Mettiamo le polemiche in quarantena".

Il leader di Iv avanza una serie di proposta, da un "Pass Covid" modello Esta per circolare ad una intesa con l'Ance per rifare le strade dei comuni italiani, e tra le altre cose spiega: "Si tratta di andare alla radice dei problemi per evitare che nel futuro possano essere commessi gli stessi errori compiuti in quelle settimane decisive, tra gennaio e febbraio, in cui gli esperti ci dicevano che il virus sarebbe arrivato presto da noi e in cui noi non abbiamo fatto, temo, tutto ciò che sarebbe stato necessario fare per non farci trovare del tutto impreparati".