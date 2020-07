Coronavirus, Salvini: "Pieni poteri a Orban? Polemica surreale"

"I pieni poteri di Orban? Ritengo che ogni popolo, Parlamento e governo debba decidere in base a ciò che crede. C'è stato il voto di un Parlamento democraticamente eletto, punto. A che titolo io o altri possiamo eccepire su quello che fanno altrove? E' surreale la polemica che si fa". Così Matteo Salvini, sul tema della svolta autoritaria in Ungheria. "In Italia - ricorda - stata decretata l'emergenza su Facebook a mezzanotte" e "Conte è venuto in Parlamento perché l'abbiamo chiesto noi, altrimenti saremmo andati avanti con le dirette sul web".

"Quindi evitiamo di perdere tempo criticando Orban - chiede - Io mi sono limitato mandare un messaggio ieri, facendo gli auguri di buona salute a lui e al suo popolo, e molto cortesemente mi ha risposto facendo auguri di buona salute a tutto il popolo italiano".