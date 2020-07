Conte: "Non autorizzata l'ora di passeggio dei bambini"

(Fotogramma)

"Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio dei bambini". Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza convocata dopo la firma del decreto che estende al 13 aprile le misure restrittive per contrastare la diffusione del coronvirus. "In fase di interpretazione -dice riferendosi alla circolare emessa ieri dal Viminale- abbiamo detto che se un genitore va a fare la spesa, si può consentire l'accompagno di un bambino. Ma questo non significa che si possa andare a spasso. Non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione e di guardia proprio ora che si vedono risultati positivo",