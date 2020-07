Coronavirus, Berlusconi: "In Ue nessuno sbarramento né egoismi"

Fotogramma

"Non penso che ci sia nessuno sbarramento al sostegno dei paesi che hanno bisogno". Così Silvio Berlusconi, intervenendo a Tg2Post, sottolinea come per la Unione europea "non si debba parlare di egoismi dei paesi del nord, contro quelli del sud".

"Se così fosse l'Europa, come comunità di popoli e valori, avrebbe un futuro difficile". "L'Europa - è la convinzione del leader azzurro - invece sta pensando a altre forme di sostegno: titoli per 100 miliardi di euro dalla Commissione, dando vita a un fondo a cui è stato dato il nome di 'Sure', e ancora la Bce ha messo a disposizione più di mille miliardi per acquistare titoli pubblici". "Si sta stabilendo un aumento a 700 miliardi del Mes, del fondo salva Stati, da attribuire ai paesi senza condizionalità, vincoli e controlli della Troika", conclude Berlusconi.