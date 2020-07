Coronavirus, Gentiloni: "Sure primo passo comune della Ue"

(Afp)

Sure è un "passo avanti molto importante. Si tratta di un fondo di 100 miliardi che verrà approvato oggi dalla commissione Ue, che serviranno a sostenere la cassa integrazione. Sistemi simili che hanno pure altri Paesi europei, anche se hanno nomi diversi: si tratta di un sostegno che interviene nei momenti di crisi delle imprese, di fronte a una chiusura delle attività produttive, che fa in modo che i lavoratori delle piccole, medie e grandi imprese restino legati alle loro aziende, con un sostegno dello Stato. L'Europa viene in soccorso ed è importante perché si tratta della prima risposta comune dei Paesi europei. Comincio ad essere ottimista sul fatto che altri ne seguiranno". Lo ha detto, intervistato da 'Radio anch'io' su Rai Radio1, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.