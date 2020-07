Coronavirus, Renzi: "Inps? Vicenda tutta da verificare"

Fotogramma

di Giuseppe Greco

"La gestione della vicenda è tutta da verificare, ascolteremo le considerazioni dell'Inps e vedremo". Lo dice Matteo Renzi, in una intervista all'Adnkronos, parlando della vicenda del 'crash' del sito dell'Inps per le domande sui 600 euro. "L'errore dell'Inps è evidente, l'annuncio è diventato il via a un gara a chi fa più veloce, l'accesso notturno nasce da una dichiarazione di Tridico, il problema non è l'hacker ma il crash del sistema. Si è gestita male la comunicazione", aggiunge il leader di Iv.