Coronavirus, Renzi: "Non si può continuare con lockdown generalizzato"

(Foto Fotogramma)

"Se noi non ci rendiamo conto che l'emergenza covid durerà due anni sbagliamo e sarà un disastro, quindi dobbiamo trovare un modo per convivere. Non credo si possa continuare con un lockdown generalizzato". Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta su Facebook.

"E' fondamentale che si intervenga in modo molto rapido sul turismo perché è un settore che fa fatica più di altri ha detto ancora - Immagino interventi per la liquidità, immagino interventi per consentire a chi vuole ristrutturare gli alberghi, visto che quest'anno non sarà un grande anno per il turismo, e immagino una sorta di bonus vacanze per consentire agli italiani di andare in vacanza", ha detto ancora.

"Io non credo ai sovranisti che lanciano slogan. L'Europa ci sta salvando- ha ribadito ancora Renzi - non è vero che è il nostro nemico. Senza l'Europa rischieremmo di non tornare a casa, senza la Banca Centrale Europea noi avremmo già fatto default e l'Europa ha fatto molto. Oggi i 100 miliardi sulla disoccupazione, immagino quanto sia felice Pier Carlo Padoan che di questa misura era stato un po' il padre putativo".

"Voi 'no vax' dovreste vergognarvi per le balle raccontate per tutti questi anni. Il coronavirus dimostra che ci avete detto bugie", ha detto ancora l'ex premier nella diretta Facebook.