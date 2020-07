Meloni: "Conte ci ringrazia in privato e attacca in pubblico"

(Fotogramma)

"Rimango di stucco di fronte alle parole del presidente del consiglio Conte che in un'intervista televisiva definisce le nostre proposte pretestuose e irrealizzabili. In privato ci ringraziano per la serietà dei nostri contributi e chiedono collaborazione, in pubblico ci attaccano per fare propaganda". E' quanto dichiara la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

"Al Governo e ai partiti di maggioranza, che passano il loro tempo ad attaccare Fratelli d’Italia e le altre opposizioni invece di darsi da fare, chiediamo più serietà e più responsabilità. Non è il tempo della propaganda. La Nazione sta combattendo una dura battaglia. Noi da patrioti ci siamo, nonostante questo Governo", conclude Meloni.