Prodi: "Non possiamo estraniarci dall'Europa"

"L'Europa non è solo un fatto di finanziamento. E' un mercato comune. Pensiamo davvero di poterci estraniare dal resto dell'Europa e esportare i nostri beni negli altri paesi europei? Attenzione, noi dobbiamo rendere l'Europa solidale ma non dobbiamo estraniarci". Sono le parole di Romano Prodi in collegamento con Piazzapuita.

"La Commissione ha messo a disposizione 100 miliardi per un sussidio di disoccupazione a livello europeo. Mettere insieme i sussidi di disoccupazione significa cominciare a fare una politica sociale coordinata. Poi, è chiaro, la divisione nord-sud è stata la peggiore evoluzione dell'Europa degli ultimi tempi e bisogna mettere fine a tutto questo", aggiunge. "Se i ministri delle Finanze che si riuniranno il 7 non faranno altri passi in avanti ci saranno tensioni, ma in 2-3 giorni qualcosina è cambiato nella direzione giusta anche se non in modo decisivo".