Von der Leyen si scusa con l'Italia: "Siamo con voi"

(Afp)

"L'Italia è stata colpita dal coronavirus più di ogni altro Paese europeo. Siamo testimoni dell'inimmaginabile. Migliaia di persone sottratte all'amore dei loro cari. Medici in lacrime nelle corsie degli ospedali, col volto affondato nelle mani. Un Paese intero -e quasi un intero continente- chiuso per quarantena". Inizia così un intervento della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen pubblicato in prima pagina su La Repubblica con il titolo ' Vi chiedo scusa, siamo con voi'. "Ma il Paese colpito più duramente, l'Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti. Migliaia di italiani -personale medico e volontari- hanno risposto alla chiamata del governo e sono accorsi ad aiutare le regioni più colpite''.