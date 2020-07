Coronavirus, D'Incà: "Decreto aprile superiore a 25 miliardi"

Fotogramma

Il decreto di aprile "avrà un valore economico superiore ai 25 miliardi di euro e darà una continuità economica al nostro paese". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, collegato con SkyTg24. "Credo ci sia da parte di tutti la volontà di aiutare maggiormente le nostre aziende. Ecco perché - continua il ministro - nelle prossime ore arriverà un ulteriore decreto sulla liquidità che darà ossigeno". Il governo, ha aggiunto, cerca "di venire incontro alle tante partite Iva e agli autonomi che hanno i negozi chiusi. Prevediamo, tra l'altro, di andare ad aumentare i 600 euro". E ancora: "Strumenti come Recovery bond, eurobond, coronabond, sono gli strumenti adatti per dare anche una diversa visione di Europa ai propri cittadini. Il governo italiano in questo momento è in prima linea. L'Italia è la speranza per il mondo intero".

"Vogliamo chiaramente, come tutti, tornare alla normalità. Ma dobbiamo affidarci alla scienza, alla medicina, ai nostri esperti, che ci daranno le prossime indicazioni", spiega ancora D'Incà.