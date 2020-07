Coronavirus, Orlando: "Forse dopo crisi Sanità dovrà tornare a Stato"

Foto Fotogramma

“Dopo la crisi bisognerà iniziare a ragionare, traendo una lezione da quanto successo e pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato alcune competenze come la Sanità". Lo ha detto il vice segretario del Pd Andrea Orlando durante il programma 'Petrolio' su Rai Due. "Con 20 regioni che parlano 20 lingue diverse credo sia necessario riconsiderare l’ipotesi delle clausole di supremazia previste dalla riforma del 2016 -ha affermato Orlando-. Questo perché a seconda della qualità del sistema regionale che trovi, rischi di avere una speranza di vita differenziata. E ciò crea seri problemi di carattere costituzionale, il principio di eguaglianza salta”.