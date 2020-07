Meloni: "Dietrofront Pizzarotti dopo pagliacciata"

(Fotogramma)

"Dietrofront del sindaco di Parma Pizzarotti". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Evidentemente resosi conto della pagliacciata commessa nei confronti delle famiglie in difficoltà, torna sui suoi passi e dice che la dichiarazione antifascista tramite modulo 'non vale per i bonus spesa' e che si correggerà l'errore. La follia ideologica, almeno per ora, è stata contenuta".