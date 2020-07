Coronavirus, Zingaretti: "Ho avuto paura"

"Per me è un'ossessione dire a tutti: rispettiamo le regole, perché i risultati che stiamo avendo sono figli delle regole che ci siamo dati". Lo ha detto Nicola Zingaretti a 'Che tempo che fa' su Rai2, parlando anche della sua esperienza dopo essere risultato positivo al coronavirus. "Ho avuto paura -ha aggiunto- nei 22 giorni di isolamento ce ne sono stati 5 o 6 in cui in cui avverti che tutto può succedere: la febbre si alza, hai dolori, non percepisci odori e sapori. Ma ho avuto la fortuna di non aver bisogno dell'ossigeno artificiale, non ho vissuto una fase drammatica. Ma in quel momento prendi coscienza che può succedere di tutto e, sì, hai paura".