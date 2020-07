Dl liquidità imprese, governo verso copertura prestiti al 100%

(Fotogramma)

Il Consiglio dei ministri sul decreto per dare liquidità alle imprese, nonché contenente le nuove norme sul golden power, si terrà domani in mattinata. Il Cdm non è stato ancora convocato al momento, ma fonti di governo spiegano all'Adnkronos che si sta ragionando se fissarlo alle 10 o a mezzogiorno ed escludono che possa ormai tenersi in serata.

L'obiettivo dell’incontro è quello di sciogliere alcuni nodi sul tavolo e in particolare su chi si prenderà in carico le garanzie sui prestiti alle aziende (Cdp o la Sace, la società specializzata nel sostegno alle imprese italiane controllata da Cassa Depositi e Prestiti) e sulla questione della percentuale delle garanze sui prestiti: 80 oppure 100%. Secondo quando apprende l'Adnkronos si sarebbe deciso di assicurare una copertura al 100%, nonostante i rischi del caso. "E' il momento di dare un segnale chiaro al Paese e di puntare sulla ripartenza", spiegano fonti di governo all'Adnkronos motivando la decisione.

Sul tavolo dovrebbero approdare anche le misure sulla scuola chiamate a definire il piano maturità e a normare la fine dell'anno scolastico vista la sospensione dovuta all'emergenza Covid-19.