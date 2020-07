Conte: "Mes no, eurobond sì: Gualtieri d'accordo con me"

Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri (Fotogramma)

"Mes no, eurobond sicuramente sì". Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in relazione agli strumenti che l'Ue dovrebbe utilizzare per affrontare la crisi coronavirus. "Il Mes è uno strumento assolutamente inadeguato, gli eurobond sono la soluzione: una risposta seria, efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su questo, io e il ministro Gualtieri siamo assolutamente d'accordo, anche se a volte qualche retroscenista mira a offrire una rappresentazione diversificata delle nostre posizioni", aggiunge il premier.

"Quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo in questa direzione alcuni, non il ministro Gualtieri, mi hanno suggerito di non fare questa battaglia, che appariva futuribile, avveniristica, non realistica. Quando si difende il propprio paese non si fanno calcoli. Sono convinto che la Storia è con noi, vedremo quale piega prenderà", afferma.