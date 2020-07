Coronavirus, Salvini: "Lombardia sotto accusa? E' da ringraziare"

(Fotogramma)

"Io ringrazio un sistema che è stato travolto da una epidemia senza precedenti nella storia dell'uomo e ha risposto e oggi, finalmente, grazie a questi sforzi ci sono meno ricoverati, meno posti letto in terapia intensiva con persone intubate, meno morti che in tutte le altre settimane precedenti". Matteo Salvini, intervistato a DiMartedì, replica così a chi accusa il sistema sanitario lombardo.

"Oggi - aggiunge - arriva una notizia di speranza per tutta Italia dal Policlinico San Matteo di Pavia, arriva l'ipotesi di avere l'analisi del sangue" che ci permette "di sapere se le persone sono immuni o no, si potrà sapere chi è meglio che stia ancora un po' a caso chi può uscire".

Capitolo ripartenza: "Se fossi al governo io chiederei agli italiani i soldi per far ripartire il paese. Non credo -aggiunge- a strumenti come il Mes, di cui oggi a Berlino, Amsterdam si sta parlando, perché sarebbe un debito sulle spalle dei nostri figli".

"Significherebbe -conclude- patrimoniale, e lavoro precario" mentre serve "emissione straordinaria di buoni del tesoro, per italiani, cittadini italiani investitori, garantiti dal governo e dalla Bce, in modo che il debito sia in mano ai cittadini italiani, con condizioni fiscali di vantaggio". Poi specifica: "Non certo un prestito forzoso, gli italiani sono già obbligati a casa".