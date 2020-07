Fico: "Mes strada impraticabile"

(Fotogramma)

"Il Mes è una strada impraticabile, nasce su shock asimmetrici, invece in questo caso è simmetrico, riguarda tutta l'Europa, servono metodologie nuove". Così presidente della Camera, Roberto Fico, a Cartabianca su Rai 3. "A livello europeo - aggiunge - dobbiamo lavorare a un'intesa che non sia al ribasso, come dice il premier Conte. O domani ci sveglieremo senza Europa o con una Europa nuova, solidale".

Quanto ai dati di oggi "sono senza dubbio dati positivi, ma di cui non possiamo accontentarci, perché fino a quando ci sarà anche un solo morto non ci saranno dati ottimi", dice Fico. "Noi guardiamo i dati, c'è un comitato tecnico che sta lavorando, poi la politica dovrà prendere le sue decisioni, ma voglio sottolineare che i risultati di oggi sono merito della perseveranza degli italiani".

"Più è uniforme ciò che si fa su tutto il territorio nazionale, meglio è", ha affermato poi Fico invitato a parlare delle decisioni per fronteggiare il coronavirus, che hanno visto fare scelte diverse tra regioni. "Ma entrare ora nelle discussioni su rivedere il sistema sanitario nazionale e le competenze nazionali non mi sento di farlo, prima lasciamoci l'emergenza alle spalle, risolleviamo il paese, e poi parliamo delle cose che hanno funzionato e di quelle che hanno funzionato meno", ha sottolineato