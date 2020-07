Crollo ponte a Massa Carrara, Renzi: "Apriamo subito cantieri"

Fotogramma

"Stamattina, questo è il ponte vicino a Aulla. Se non ci mettiamo SUBITO a lavorare sui cantieri con il piano Shock - presentato ormai da molti mesi - ogni anno andrà peggio. E se non lo facciamo in questa fase di crisi vuol dire che ci vogliamo del male. Apriamo questi benedetti cantieri, subito". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, postando la foto del ponte crollato.