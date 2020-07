Salvini: "Pd e M5S bocciano aumento stipendi medici e infermieri"

(Fotogramma)

“Incredibile. Bocciata in Commissione Bilancio al Senato (voti contrari di Pd e 5Stelle) la proposta della Lega 63.0.2 che chiedeva di aumentare lo stipendio di medici, infermieri e personale sanitario che stanno lottando contro il virus, detassando il 70% del loro stipendio". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto successo ieri sera in Commissione. La stessa misura era stata prevista dal governo per il personale delle Olimpiadi 2026. "Non bastano i “grazie” e le pacche sulle spalle, donne e uomini che rischiano (e purtroppo perdono) la vita per salvare altre vite, meritano anche riconoscimenti concreti. “Cari” parlamentari della maggioranza, perché avete bocciato questa proposta? Perché?”, scrive Salvini su Twitter.