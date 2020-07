Salvini: "No al Mes, sì a buoni del tesoro 'Orgoglio Italiano'"

Fotogramma

"No al Mes, sì a buoni del Tesoro 'Orgoglio Italiano', ad alto rendimento o con fiscalità di vantaggio, destinati agli italiani che possono e vogliono investire nel futuro del Paese, senza ipotecare risparmi, lavoro e vita come accaduto purtroppo in Grecia". Così Matteo Salvini, in un post su Facebook.