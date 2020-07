Von der Leyen al M5S: "Ok proroga scadenze fondi Ue"

Afp

"Vorrei ringraziare lei e i firmatari della lettera del 13 marzo 2020 che ci invita a rinviare le prossime scadenze per l'accesso ai fondi dell'UE a causa delle circostanze eccezionali che l'Unione sta attualmente affrontando", così il Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen risponde alla lettera dell'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore, cofirmata da tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle e da quattro europarlamentari del Partito Democratico.

"Sin dai primi casi di COVID-19, stiamo lavorando instancabilmente per sostenere gli Stati membri e i loro cittadini nell'affrontare la crisi. Vi posso assicurare che la Commissione continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel coordinare la lotta contro il Coronavirus a livello europeo. Stiamo lavorando su tutti i fronti, dalla sanità alle questioni economiche o alla ricerca, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Comprendo e condivido le vostre preoccupazioni sull'impatto che l'epidemia COVID-19 sta avendo sulle condizioni di lavoro in tutta l'UE, anche su quei professionisti che preparano candidature o gare d'appalto per bandi di sovvenzione di fondi UE. Per tale motivo, abbiamo fornito delle linee guida a tutti i servizi della Commissione allo scopo di massimizzare la flessibilità nella gestione delle sovvenzioni e delle procedure di appalto nell'ambito dei programmi di finanziamento e garantire così condizioni di parità tra tutti i candidati e gli offerenti”, continua Von der Leyen.

"Data la natura senza precedenti ed eccezionale dell'attuale crisi, e in particolare le conseguenze delle misure di restrizione adottate dagli Stati membri, tutti gli agenti autorizzativi della Commissione e delle agenzie esecutive sono stati invitati a prendere in considerazione una proroga delle scadenze per la presentazione delle proposte o delle gare d'appalto nell'ambito di procedure di aggiudicazione dell'Unione tuttora in corso. Ciò garantirà delle proroghe laddove possibile, tenendo conto delle scadenze contrattuali legali e dell'urgenza di determinate misure (come gli inviti a presentare proposte o gare d'appalto per fornire rimedi per COVID-19 come l'acquisto di attrezzature mediche o la ricerca di un nuovo vaccino). Voglio rassicurarvi sul fatto che continueremo a fare del nostro meglio per sostenere gli Stati membri e i loro cittadini in questi tempi difficili", conclude Von der Leyen la sua lettera inviata agli europarlamentari.