Borghi: "Accordo Eurogruppo è Caporetto"

"Caporetto". E' uno dei tweet con cui il deputato leghista Claudio Borghi commenta le prime informazioni relative all'intesa raggiunta dall'Eurogruppo sulle misure da varare per fronteggiare la crisi coronavirus. "Tre settimane di manfrina fra eurogruppo e eurosummit per approvare MES, SURE e BEI esattamente come voleva la Germania", scrive Borghi in un altro messaggio. "MES oltretutto con condizionalità piena che ritorna alla fine dell'emergenza. Ci hanno venduto in pieno", afferma ancora.