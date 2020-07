Meloni: "Gualtieri ha firmato per attivare Mes"

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Il ministro Gualtieri ha firmato per attivare il Mes, niente Eurobond e Italia messa sotto tutela. Alla fine hanno vinto i diktat di Germania e Olanda, il Governo in questi giorni ha fatto finta di alzare la voce ma, tanto per cambiare, si è piegato ai dogmi nordeuropei". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commenta così l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo sulle misure per contrastare l'emergenza economica legata alla crisi coronavirus.

"Non permetteremo a nessuno di banchettare sulla nostra Nazione come già successo in Grecia. Lo abbiamo preannunciato e lo ribadiamo: ora Conte, Gualtieri e Di Maio dovranno affrontare il Parlamento, dove Fratelli d'Italia è già schierato per impedire questo atto di alto tradimento verso il popolo italiano", scrive su Facebook.