Taverna contro Bagnai: "Senato circo? Nessun dubbio su chi siano i clown"

Fotogramma

"Nessuno si può permettere di definire questa aula un Circo: Bagnai, se fosse così, se questo fosse un circo, non ci sarebbero dubbi su chi sono i pagliacci". Lo ha detto Paola Taverna, nelle dichiarazioni di voto sul Dl Cura Italia al Senato. "Salvini è orgoglioso dei suoi alleati in Europa? Gli olandesi, gli alleati della Meloni, che hanno approvato mozioni contro gli eurobond: ne siete orgogliosi? Sono i vostri alleati in Europa", ha aggiunto la senatrice del M5s.