Meloni: "Governo umiliato a Eurogruppo, hanno vinto i falchi"

Foto Fotogramma

''Il governo umiliato all'Eurogruppo, dice sì al Mes''. Lo scrive su Fb Giorgia Meloni, leader di Fdi. ''Il fondo Salva Stati che non ci doveva essere, c'è. Nel documento ieri c'è scritto Mes sì, Eurobond no. Per me è difficile accettare questo come una vittoria...Per me non è chiaro cosa esattamente portiamo a casa. Noi a casa non portiamo nulla di quello che volevamo portare. Mentre tutti i falchi hanno portato a casa ciò che volevano, e infatti, oggi cantano vittoria. Quindi, dico che fino a ieri noi abbiamo perso, hanno vinto altre Nazioni, i falchi", ribadisce Meloni parlando dell'esito dell'Eurogruppo.

''Tutto è molto aleatorio''. Il Mes è ''uno strumento farraginoso e anche pericoloso". "Non si risolve il problema di avere subito soldi" per l'emergenza Covid-19''. ''Quello che è uscito ieri è che il Mes non ha condizioni solo per la sanità. Insomma, se vogliamo aiutare le imprese ci commissariano l'economia. E' una cosa diversa da quello che aveva chiesto il nostro governo. Chiediamo, quindi, al governo Conte di venire a riferire in Aula per spiegare'' cosa è successo, evidenzia ancora la leader di FdI.