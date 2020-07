Renzi: "Iniziare a ripartire o pandemia diventerà carestia"

Foto Fotogramma

"Credo sia giunto il momento di iniziare a pensare alla riapertura, alla fase 2, al bisogno di uscire non solo dalla situazione di emergenza" perché "il tema della convivenza col coronavirus ce lo porteremo dietro per anni". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in diretta Facebook.

"La questione sanitaria c'è, ce la porteremo dietro a lungo. Il punto fondamentale è che noi dobbiamo iniziare a ripartire o l'emergenza sanitaria diventerà sociale, la pandemia diventerà carestia", dice Renzi.

"Nelle prossime ore spero che il presidente del Consiglio sia nelle condizioni di annunciare qualche apertura. Vorrei che prendessimo gli esempi che queste ore stanno venendo fuori dalla stampa. Importante l'esempio di Pasini, presidente di Confindustria Brescia, che ha una acciaieria in Germania che funziona", evidenzia Renzi.

"Se non si riparte si muore -continua il leader di Italia Viva-, non credo a un'Italia che vive di reddito di cittadinanza felice e contenta. C'è bisogno di tornare a produrre, basta con gli alibi europei. L'Europa ha fatto dei passi avanti, vogliamo sempre di più ma intanto preoccupiamoci di quello che fa l'Italia".

"Grazie all'Europa noi evitiamo il fallimento", dice Renzi. La Bce, sostiene l'ex premier, "è come un portiere che impedisce agli avversari di fare gol...senza la Banca centrale europea saremmo già tecnicamente falliti".