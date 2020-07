Salvini: "Mozione di sfiducia a ministro Economia"

(Fotogramma)

"Mozione di sfiducia al ministro dell'Economia, convocazione immediata del Presidente del Consiglio in Parlamento, la mia pazienza è finita, ma soprattutto la vostra è finita". Così Matteo Salvini, in diretta Facebook. "Li fermeremo, promesso - dice il leader della Lega - Buon venerdì santo, non finisce qui".

Salvini si rivolge direttamente al capo dello Stato: "Presidente Mattarella lei ci ha chiesto di collaborare, per un mese abbiamo collaborato, abbiamo ascoltato, abbiamo suggerito, abbiamo inventato, abbiamo accompagnato, ci hanno ascoltato zero". "Di più - accusa - stanno prendendo delle decisioni alle spalle degli italiani, che pagheranno i nostri figli, solo per tirare a campare".

E punta il dito contro l'informazione che secondo il leader della Lega non racconta del "Mes, della patrimoniale e del no Tav riproposto dal M5S". "Quanto sta succedendo è una follia generalizzata - sottolinea - ma non so se i grandi giornali e telegiornali ne parleranno, perché c'è una informazione diffusa di regime, al 99%, per cui fra un po' Conte cammina sulle acque ma questa è la verità".

"Siamo alla follia: Mes, patrimoniale, tassa sulla casa, tassa sui risparmi, tassa sui conti correnti, no alla Tav" dice Salvini accusando il governo per le possibili misure per far fronte all'emergenza economica, a seguito del coronavirus. "Qualcuno - afferma il leader della Lega - sta provando a truffare gli italiani, in queste ultime 24 ore, ne stanno succedendo di tutti i colori: rispunta il Mes, che significa un prestito che dovrà essere restituito con gli interessi mettendo a garanzia il patrimonio, i risparmi e il futuro dei nostri figli".

"Non bastava il Mes che è sufficiente per richiamare il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia in Parlamento a riferire e a dire agli italiani che cosa vogliono fare alle loro spalle, nelle ultime ore sono impazziti, il Partito democratico ha proposto la patrimoniale, una tassa per chi ha risparmi in banca, per i ricconi che fatturano più di 80mila euro all'anno", attacca Salvini.

"Di più Leu dice che non basta e bisogna fare un'altra patrimoniale, anche per chi è proprietario di casa, per chi ha dei risparmi sul conto corrente in banca, e i 5 Stelle aggiungono il no alla Tav per affrontare il virus. Insomma una follia generale".