Boccia: "Stop polemiche infondate su Cig"

“A stasera non risultano, da parte della regione Lombardia, richieste all’Inps sugli anticipi per la cassa integrazione; già avanzate, invece, da altre Regioni. Non appena farà domanda saremo al fianco della Lombardia che aiuteremo come sempre. Dispiace notare il tentativo di innescare l’ennesima polemica che risulta, però, anche stavolta, infondata; oggi stupiscono ancora di più le parole sugli anticipi della cig. È vero, come dice il presidente Attilio Fontana, che bisogna dare risposte rapide ai cittadini lombardi; sono settimane che stiamo lavorando insieme, gomito a gomito, per farlo: dai medici, agli infermieri, ai ventilatori, ai dispositivi di protezione individuale”. Così in un post su Facebook Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, pubblicando la tabella con le richieste sugli anticipi Cig arrivate all’Inps.