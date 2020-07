Letta: "Gente muore e in Italia psicodramma su nascita Mes"

Fotogramma

"Un Paese che vuole autodistruggersi quello in cui mentre la gente muore, è psicodramma su fatti che dovrebbero essere (e SONO) giuridicamente certi e noti, come le date e le responsabilità sulla decisione della nascita del Mes". Enrico Letta commenta così su twitter le contrapposizioni nel mondo politico italiano sul Meccanismo europeo di stabilità, al centro di un acceso scontro tra il premier Giuseppe Conte da una parte e Matteo Salvini e Giorgia Meloni dall'altra. "Poi ci lamentiamo se fuori non ci prendono sul serio", conclude l'ex premier.

Conte-sovranisti: è scontro totale