Ira Meloni: "Conferenza Conte degna di regime totalitario"

Afp

"Ma dove si è mai visto un presidente del Consiglio convoca una conferenza stampa a reti unificate per parlare non di quello che fa e farà lui, ma di me?". E' furiosa Giorgia Meloni, "per una cosa degna di un regime totalitario", afferma sul Corriere della Sera. "Non si può fare un discorso istituzionale e spalare fango sull'opposizione".

"Non ero né al Governo e né in maggioranza, nel 2012, quando è stato istituito il Mes. C'era Monti - continua la leader di Fratelli d'Italia -, ma di cosa parla Conte? Il Mes è o no una delle linee di finanziamento previste dal documento firmato da Gualtieri?". "Pretendo che La Rai mi conceda lo spazio per replicare", dice ancora Meloni, "mi aspetto che intervenga il presidente della Repubblica, il premier pensa che l'Italia gli appartenga, che la tivù sia sua. Gestire molto potere gli ha dato alla testa".

E ancora: "Fino a ieri condividevo le posizioni di Conte, ero dalla sua parte: faceva bene a dire che se l'Europa fosse rimasta sorda avremmo fatto da soli e che non andava attivato il Mes". E aggiunge che Conte "sta facendo propaganda per accrescere la propria popolarità".

"Sarò contenta se Conte non cederà sulla richiesta di un fondo finanziato con gli eurobond", dice ancora la leader di Fratelli d'Italia, aggiungendo che "nel Cura Italia c'è stata una chiusura ideologica nei nostri confronti, adesso vedremo cosa succederà sul decreto Liquidità. Il grande timore è che si risolva con un affare per le banche e molto meno per chi chiede prestiti".