Meloni: "Conte ci risponda su Mes prima di Consiglio Ue"

"Quello a cui ha detto sì Gualtieri dice, se Conte lo confermerà al prossimo Consiglio europeo, che il Mes viene attivato due settimane dopo". Sono le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, al Tg5. "E non vuol dire che l'Italia chiede aiuti immediatamente, vuol dire pero, che in assenza di altri strumenti come gli Eurobond, al primo problema con gli spread l'unica strada per il Paese sarà attivare il Mes con le condizioni. Su questo Conte ci deve rispondere, perchè al Consiglio europeo ci va lui'', aggiunge.