Tajani a Conte: "No polemiche, ma molto difficile andare avanti così"

(Fotogramma)

''Non servono polemiche per tutelare la salute degli italiani e per difendere la nostra economia. Noi abbiamo risposto positivamente all'appello del capo dello Stato a collaborare, ma la maggioranza e il governo evidentemente non vogliono lavorare insieme a noi. Prima hanno posto la questione di fiducia sul Cura Italia poi ieri ci sono state le dichiarazioni del premier Conte. Sarà molto difficile andare avanti così...''. Lo ha detto Antonio Tajani, numero due di Fi, ai microfoni del Tg5.

"Evidentemente la maggioranza e il governo non vogliono collaborare con noi e questo non fa bene all'Italia", ha detto quindi Tajani al Tg1. Un concetto ribadito anche a Coffee Break: ''La collaborazione col governo si era già incrinata quando il governo ha deciso di porre la fiducia sul Cura Italia. Questo ha significato la rottura di un dialogo e ha dimostrato la volontà del governo di non voler rispondere positivamente all'appello del capo dello Stato di collaborare. Noi, invece, eravamo pronti a collaborare con delle proposte concrete, ne abbiamo presentate tantissime, senza alcuna volontà di ostruzionismo, per aiutare famiglie, imprese e lavoratori''.