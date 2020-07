Coronavirus, Sassoli: "Mes non c'è più, discussione solo in Italia"

Foto AFP

"L'Eurogruppo ha sospeso il Mes e ha detto, quei soldi devono essere messi a disposizione di tutti per l'emergenza sanitaria. Per cui stare a discutere sul Fondo salva stati è inutile: è sospeso, non c'è più. E' un dibattito solo italiano, in tutti i Paesi si è capito del cambiamento della natura di quel fondo". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento David Sassoli a 'Che tempo che fa' sulla Rai.

"Quando si dice l'Europa è sempre bene metterci il soggetto. Le istituzioni europee hanno preso iniziative molto rapidamente. Tutte le volte che la discussione ha coinvolto i governi nazionali il meccanismo si è inceppato. Siamo entrati nella crisi in una dimensione mista e invece dovremmo uscire con un forte rafforzamento dell'Europa e delle sue istituzioni", ha evidenziato Sassoli.

"Oggi è stato bello ascoltare le parole di Papa Francesco, ha richiamato tutti a essere solidali. Ma -ha sottolineato- anche il presidente tedesco ha invitato la sua nazione a fare tutti gli sforzi per contribuire con solidarietà".