Enrico Letta: "Stavolta sbotto"

Enrico Letta, notoriamente pacato, su Twitter ammette di perdere la pazienza con chi scambia per indisciplina degli italiani le code causate dai controlli di polizia. "Questa volta sbotto - scrive l'ex premier - Basta #autodenigrazione come sport nazionale. Gli italiani stanno dando da settimane una prova straordinaria di #serietà e rispetto delle #regole. Se ci sono file è per i tanti e giusti posti di blocco. Chi per un like racconta una storia diversa sbaglia".