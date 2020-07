Gori bacchetta Fontana: "Lombardia anticipa cassa integrazione? Già era previsto"

Fotogramma

"La Regione Lombardia: noi non aspettiamo lo Stato e tra una settimana anticiperemo la cassa integrazione a un milione di lavoratori. Vi prego di leggere la risposta di Marco Leonardi, consigliere del Ministero dell’Economia e Finanze". Così, su Twitter, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori 'bacchetta' Attilio Fontana. E lo fa rilanciando la replica del consigliere del ministero, che all'annuncio del governatore lombardo sulla Regione che "non aspetta lo Stato" risponde con l'accordo siglato in precedenza tra Abi, Inps e parti sociali per l'anticipo della cassa integrazione a tutti i cittadini italiani.

"Di grazia Governatore - si legge nel post di Leonardi rilanciato da Gori -dove sarebbe la notizia e quale sarebbe mai il Suo merito? Tutte le regioni stanno applicando l'accordo nazionale tra ABI, INPS e parti sociali per permettere alle banche di anticipare da subito (dal momento in cui l'azienda fa la domanda di cassa in regione) 1400€ ai lavoratori che ne fanno richiesta. Peraltro molte regioni hanno fatto prima della Lombardia".

"Piuttosto - punta il dito il consigliere - faccia in fretta le istruttorie e mandi i dati a INPS (è INPS che paga la cassa integrazione, non la Regione), molte altre regioni stanno facendo molto prima di Lei. Altrimenti dà ragione ai molti che volevano un sistema totalmente centralizzato invece di passare attraverso le regioni".