Naufragio migranti, Carola Rackete: "Europa vergognati"

Foto AFP

"Shame on you, Europe". "Vergognati, Europa". E' l’accusa di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch su Twitter che parla del naufragio di un barcone tra Malta e Libia con numerosi morti. "Una barca è naufragata nella zona di soccorso maltese - scrive Rackete -Le autorità europee conosco la situazione da ieri ma hanno deciso di non fare niente. Vergogna".

Sea Watch: "Quattro gommoni alla deriva, uno è naufragato"