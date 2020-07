Salvini: "Pasqua con i tuoi? E' complicato..."

Fotogramma

"Ci tengo a dirvi grazie, in una domenica molto complicata, soprattutto perché ricordate 'Pasqua con i tuoi' e Pasqua con i tuoi qua è complicato, quindi ci tengo solo dirvi grazie di cuore per quello che state facendo". Matteo Salvini, lancia una diretta Facebook dal suo appartamento di Milano per fare gli auguri di buona Pasqua.

"Oltretutto - aggiunge Salvini - io ricordo le pasque passate, pioveva sempre, Pasqua e Pasquetta, con brutto, pioggia, nebbia, freddo, addirittura neve, no adesso c'è il sole, adesso fa caldo". "Un augurio particolare - aggiunge il leader della Lega - a tutti coloro che sono soli, stanno faticando, che stanno guardando le fatture, le bollette, le scadenze". Poi ancora: "Mi mancate perché il mio modo di vivere la vita e di vivere la politica non è quello di stare chiuso in ufficio, si sta in mezzo alla gente, si esce, si corre, si incontra, si ascolta, quindi è chiaro che manca il rapporto personale, l'affetto, l'amicizia, l'incontro".

"A chi ha qualche anno in più, a chi è solo, a chi magari sta guardando questa diretta da solo, a chi magari ha asciugato le lacrime da poco, dico non siete soli", continua Salvini, che aggiunge: "Non siete soli, saranno 15 giorni, saranno 20 giorni, certo quando ho sentito Conte, l'altra sera, che ha detto 'chiusi in casa, e chiusi i negozi, chiuse le aziende, fino a maggio', mi è venuto a male".

"Io - conclude - spero che si possa riaprire il prima possibile, in sicurezza e là dove possa essere garantita, la vita, la salute e la sicurezza che vengono prima di tutto".