Renzi: "Reti unificate? Solo per Presidente Repubblica"

"Il presidente del Consiglio fa molte dirette a reti unificate, io in tre anni non ho fatto una sola diretta a reti unificate, perché penso che nel nostro sistema la diretta a reti unificate sia pertinenza del solo Presidente della Repubblica. Ma io non avevo neanche Rocco Casalino come portavoce". Lo ha affermato il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di 'Quarta Repubblica'.

"Vittorio Colao lo stimo da morire. Bisogna capire qual è la funzione" della task force, aggiunge riferendosi al 'team' che dovrà offrire il proprio contributo alla definizione della fase 2. "Fa consulenza o ha poteri? E, in quel caso, che rapporti ha con il governo?"

Capitolo 'covid tax': "Penso che le tasse in Italia vadano abbassate, poi bisogna capire che vuol dire guadagnare tanti soldi: tremila euro, che è un bellissimo stipendio, è lo stipendio di un dottore. Questa proposta" del contributo di solidarietà per l'emergenza coronavirus "non è una tassa patrimoniale, questa proposta è una tassa sui medici".