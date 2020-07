Zanda: "Conte vada meno in tv e venga in Parlamento"

(Fotogramma)

"Conte vada meno in tv e venga in Parlamento". Sono le parole del tesoriere del Pd, Luigi Zanda, nel titolo dell'articolo che riporta le sue dichiarazioni dopo l'ultima conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e le reazioni dei leader dell'opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Un premier deve sempre rispettare l’opposizione, anche se Lega e Fratelli d’italia non hanno mostrato nemmeno in queste circostanze sensibilità verso gli interessi nazionali", le parole di Zanda. "Io penso che l'Italia e il Parlamento abbiano bisogno di cultura politica e che sia sempre il premier a dover riempire questo vuoto. Gli suggerisco di andare meno in tv e più in Parlamento, gioverebbe molto alla sua autorevolezza".