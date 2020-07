Bonino: "Su Mes polemiche idiote, nessun motivo per dire no"

Fotogramma

"Trovo queste polemiche sul Mes demagogiche e idiote, tant’è che non c’è dibattito in alcun altro paese su questo punto. E non vedo il motivo per cui dobbiamo bloccarne l’operatività. Non è né automatico, né obbligatorio, e credo che non possiamo impedire ad altri paesi di usarlo". Lo ha detto la leader di Più Europa, Emma Bonino, intervenendo in diretta sulla pagina Facebook di +E .

“Sfido chiunque ad andare in una assemblea virtuale o fisica di pazienti, familiari dei pazienti, medici, infermieri, ricercatori, personale di servizio, eccetera... a dire che non abbiamo voluto 36 miliardi a interessi molto favorevoli. Io lo vorrei vedere in faccia. Perché noi - ha sottolineato la senatrice di +Europa - mentre lavoriamo per istituire gli eurobond o uno strumento analogo, abbiamo bisogno subito di liquidità per intervenire oggi o nelle prossime settimane, ma non più tardi, specie se vogliamo accelerare la riapertura, come sento. Mi auguro anche che il buon senso di chi ha negoziato allora il Mes, parlo di Forza Italia e Berlusconi - ha concluso Bonino - regga la posizione che ha espresso nelle scorse ore”.