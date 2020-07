Coronavirus, Salvini a Saviano: "Colpa mia? Risparmiati le cazz..."

(Fotogramma)

"Saviano ha fatto un'intervista a un giornale straniero per cui, in parole povere, la colpa di quel che accade in Lombardia è mia sostanzialmente. Ma risparmiati 'ste cazzate, aspetta... Lascia che i medici lavorino, che si liberino i posti in terapia intensiva e poi di' le tue cose". Così Matteo Salvini, leader della Lega, ai microfoni di Telelombardia.

"In questo momento, in cui la guerra è ancora assolutamente in corso, lasciamo lavorare medici, infermieri, assistenti, dirigenti, volontari. Aprire inchieste adesso sull'ospedale di Alzano, mentre la gente è ancora lì che combatte, mi sembra veramente di pessimo gusto... solo in Italia", aggiunge.