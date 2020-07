Salvini: "Sito del governo per i prestiti già in tilt"

"Sito del governo (www.fondidigaranzia.it) per i prestiti alle aziende già in tilt. Saranno stati gli hacker o #colpadiSalvini?". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. Aggiungendo: "L'esperienza del sito Inps non ha insegnato nulla. La situazione è molto grave, è possibile almeno non prendere in giro gli italiani?".