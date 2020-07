Saviano contro Salvini: "Soubrette televisiva, Capitan Codardo"

(Fotogramma)

"Stai alle cozze, Capitan Codardo". Roberto Saviano, con un post su Facebook, si esprime così nei confronti di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto riferimento alle ''cazz...'' che lo scrittore avrebbe scritto in un articolo su Le Monde. "A dire il vero, l'articolo che ho scritto per Le Monde - non è un'intervista, quindi, come sempre, parli senza aver letto - è una analisi comparata delle reazioni al diffondersi della pandemia nelle regioni più colpite del Nord", dice Saviano.

"Il confronto immediato e impietoso è quello tra Fontana e Zaia. Da un lato il fallimento totale, dall'altro, fino a ora, una serie di scelte azzeccate, che hanno salvato migliaia di vite. Mi rendo conto che, pur essendo Zaia un compagno di partito, è oramai il tuo più acerrimo concorrente: uno che fa fatti da un lato e uno che si è ridotto a fare la soubrette televisiva, dall'altro. Detto ciò, se arrivi a intestarti anche le critiche che non ti riguardano personalmente, al paese mio significa che stai alle cozze", aggiunge.

"Tanto lo sappiamo tutti che, appena in Lombardia inizierà la resa di conti, quando i vertici regionali dovranno rispondere delle migliaia di contagi (e di morti) che si potevano e si dovevano evitare, il primo a buttare a mare Fontana, Gallera e tutti i leghisti coinvolti sarai tu, Capitan Codardo", conclude.