Franceschini: "Da Conte posizioni ragionevoli e condivisibili"

"Mi paiono ragionevoli e condivisibili le parole del Presidente Conte". Lo sottolinea il ministro per i Beni e le attività Culturali e per il turismo, Dario Franceschini. "Non è il tempo di posizioni pregiudiziali, ma occorre sostenere la posizione italiana su mezzi e risorse della Ue per affrontare l'emergenza". "Tra questi verificheremo se ci sarà la conferma di uno strumento, Mes o come verrà chiamato, senza condizionalità per affrontare la spesa sanitaria. Ora si può utilmente chiudere questa discussione interna e aspettare le conclusioni del Consiglio Europeo".